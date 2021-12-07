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Минреинтеграции определило список товаров, которые запрещено ввозить из оккупированного Крыма. Список

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Минреинтеграции определило список товаров, которые запрещено ввозить из оккупированного Крыма. Список
В Минреинтеграции согласовали список товаров, запрещенных для ввоза в Украину с временно оккупированной территории Крыма. Также были установлены ограничения на стоимость, вес и количество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Приказ призван максимально упростить процесс пересечения административной границы с временно оккупированными территориями Автономной Республики Крым и города Севастополя для гражданских лиц. В частности, приказом утвержден Перечень и объемы (стоимость/вес/количество) товаров, ограниченных или запрещенных к перемещению через административную границу", - пишет пресс-служба.

Ограничения на товары, не имеющие признаков потребления, перемещаемые в ручной клади и не подлежажие запрету:

  • суммарная фактурная стоимость не превышает 10 тысяч гривен;
  • суммарный вес не превышает 75 килограммов на одного человека. В то же время вес каждого наименования пищевых продуктов и непродовольственных товаров не должен превышать 2 килограммов;
  • сумма наличных средств не должна превышать 100 тысяч гривен, если же сумма превышает – лицо обязано продемонстрировать документ о происхождении средств.

Товары, подпадающие под запретный ввоз на территорию Украины из Крыма:

  • оружие и боеприпасы;
  • холодное оружие;
  • товары двойного использования;
  • товары военного назначения;
  • наркотические средства;
  • охотничьи товары;
  • опасные радиоэлектронные и излучающие устройства;
  • пестициды и агрохимикаты;
  • ядовитые, взрывчатые и сильнодействующие вещества;
  • запчасти для грузового транспорта;
  • промышленное оборудование;
  • строительные материалы;
  • полезные ископаемые;
  • военная форма одежды;
  • печати, штампы, пустые бланки строгой отчетности.

Со списком можно ознакомиться по ссылке..

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