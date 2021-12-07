Россию ждут усиленные санкции в случае вторжения в Украину, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, Россию ждут ужесточенные санкции в случае вторжения российских войск в Украину.

Об этом заявила пресс-служба Еврокомиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"ЕС будет надлежащим образом реагировать на любые дальнейшие агрессии, включая нарушения международного права или любые другие злонамеренные действия, предпринятые против нас или наших соседей, включая Украину", - заявила глава Еврокомиссии.

При этом она подчеркнула полную и непоколебимую поддержку ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Я хочу еще раз подчеркнуть полную и непоколебимую поддержку ЕС Украине перед лицом этой агрессии против ее территориальной целостности и суверенитета. Мы также видим вопиющую попытку запугать реформистское правительство Молдовы, манипулируя поставками газа в период высоких цен на энергоносители. Мы должны защитить наши общества и демократии от такого рода циничных геополитических силовых игр", - добавила фон дер Ляйен.

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