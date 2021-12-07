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Россию ждут усиленные санкции в случае вторжения в Украину, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

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Россию ждут усиленные санкции в случае вторжения в Украину, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, Россию ждут ужесточенные санкции в случае вторжения российских войск в Украину.

Об этом заявила пресс-служба Еврокомиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"ЕС будет надлежащим образом реагировать на любые дальнейшие агрессии, включая нарушения международного права или любые другие злонамеренные действия, предпринятые против нас или наших соседей, включая Украину", - заявила глава Еврокомиссии.

При этом она подчеркнула полную и непоколебимую поддержку ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Я хочу еще раз подчеркнуть полную и непоколебимую поддержку ЕС Украине перед лицом этой агрессии против ее территориальной целостности и суверенитета. Мы также видим вопиющую попытку запугать реформистское правительство Молдовы, манипулируя поставками газа в период высоких цен на энергоносители. Мы должны защитить наши общества и демократии от такого рода циничных геополитических силовых игр", - добавила фон дер Ляйен.

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Топ комментарии

  • Владимир Иванец
    Украину в случае вторжения орды ожидают реки крови. А расею - санкции. Справедливость где, чертовы вы европейцы?!
  • Eduard Silenko
    І ще земляки, знайте і зрозумійте, якщо здасте і втратите свою державу, то крім рюсского імперського терору ви отримаєте автоматично і ті ядерні санкції, які Захід запровадить проти росії так як ви станете частиною рюсского міра з усіма витікаючими для нас наслідками. Тобто у нас буде жопа найбільша. Внутрішні проблеми з внутрішніми ворогами, зрадниками корупціонерами манкуртами плюс проблеми з русського міра терор і плюс санкції фінансові економічні Заходу. Надіюся, що цю інформацію донесуть, як можна швидше до більшості наших людей. Бо часу мало. Щоб потім ви не бігали з круглими переляканими очима і піднятими до гори руками і кричали - Боже за що ти нас так караєш?!
  • Eduard Silenko
    Готуйтеся до війни і знайте що в нас є більша проблема ніж путін. Це внутрішні вороги, які 30 років грабували і руйнували власну державу і першими впадуть до ніг путіна щоб врятувати свої гнилі шкури. А бачучи безкарність тих хто це зробив в Криму, Луганську та Донецьку ці зроблять ще легше. Тому думайте що ви будете робити з другим фронтом ворогів, які будуть прокручувати ніж у вашій спині, який вони вже встромили. Чомусь зараз під час особливого ризику вторгнення ворога, я не бачу щоб обласні, районні та міські ради збирали позачергові збори, де піднімали б питання, як вони будуть діяти під час військової агресії, які вони заходи та засоби будуть застосовувати для захисту своєї держави та власних домівок. Ви знаєте де провели щось подібне? Чи мери такі як мамай з полтави готуються просто поміняти шапку, зрадити і далі панувати у своїй сторонці над собі подібними.
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