Проект "Без цензуры": Мольфары атакуют Зеленского, а Байден ставит Путина на место. ВИДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем выпуске "Без цензуры" анализирует, как мольфары на канале 1+1 Игоря Коломойского атакуют Владимира Зеленского.

А также чего ожидать от переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина, на которых США и Россия будут говорить среди прочего и о будущем Украины. Чем Байден пригрозит Путину? Почему Россия, скорее всего, не нападет на Украину? О чем договорились президенты и к чему готовиться украинцам?