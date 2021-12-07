Новости • Агрессия России против Украины, Война

Проект "Без цензуры": Мольфары атакуют Зеленского, а Байден ставит Путина на место. ВИДЕО

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Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем выпуске "Без цензуры" анализирует, как мольфары на канале 1+1 Игоря Коломойского атакуют Владимира Зеленского.

А также чего ожидать от переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина, на которых США и Россия будут говорить среди прочего и о будущем Украины. Чем Байден пригрозит Путину? Почему Россия, скорее всего, не нападет на Украину? О чем договорились президенты и к чему готовиться украинцам?

Топ комментарии

  • marusia klimova
    Ну хоч мольфари це зечьмо атакують...
  • Яр Холодний
    Прийшов, якось, Зеленський, будучи в Буковелі, до карпатського мольфара, запитать про свою долю, а той і каже

    Будеш ти першим пожиттєвим президентом України…

    Той зрадів:

    О! Так я що, і Лукашенка переплюну?!!! Я ж, набагато молодший за нього!...
    Та ні!... Тебе, просто, ще при першому президентському строці або «свої» придушать, бо багато про них знаєш, або на Майдані люди повісять…

    *

    Прийшов «Блазень» до мольфара і каже:

    Хочу знать своє майбутнє! ...

    Той каже:

    Після того, як тебе повісять, у майбутньому житті ти станеш діючим автоматом газованої води в музеї історії СРСР... Тобі в щілину будуть пхать монети в 3 копійки , а ти будеш у відповідь сцять жовтою рідиною...

    От тільки склянки у тебе не буде - її вкрав клятий Порошенко!!!
  • lezyo
    ти і є сива кобила
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