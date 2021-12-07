Новости • Война

Байден предупредит Путина о санкциях против крупнейших банков России в случае вторжения в Украину, - Reuters

6 27730
Байден предупредит Путина о санкциях против крупнейших банков России в случае вторжения в Украину, - Reuters
Одним из мощных экономических ударов США по России, о котором сообщит президент Джо Байден на видеоконференции во вторник с российским коллегой Владимиром Путиным, могут стать жесткие санкции против банковского сектора РФ, если она прибегнет к вторжению в Украину.

Об этом пишет американское агентство Reuters со ссылкой на чиновников администрации США, передает Цензор.НЕТ.

"Санкции, которые, по словам одного источника, могут быть введены против крупнейших российских банков, а также (повлияют. - ред.) на способность Москвы конвертировать рубли в доллары и другие валюты, были разработаны для того, чтобы Путин отказался от использования десятков тысяч войск, сосредоточенных у границы с Украиной", - говорится в публикации.

Между тем, сообщается, что российский рубль несколько потерял свои позиции во вторник.

Читайте также: Россию ждут усиленные санкции в случае вторжения в Украину, - глава Еврокомиссии фон дер Ляен

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    Что значит у разі вторгнення до України? Что, тогда, было 7,5 лет назад?
  • Eduard Silenko
    Готуйтеся до війни і знайте що в нас є більша проблема ніж путін. Це внутрішні вороги, які 30 років грабували і руйнували власну державу і першими впадуть до ніг путіна щоб врятувати свої гнилі шкури. А бачучи безкарність тих хто це зробив в Криму, Луганську та Донецьку ці зроблять ще легше. Тому думайте що ви будете робити з другим фронтом ворогів, які будуть прокручувати ніж у вашій спині, який вони вже встромили. Чомусь зараз під час особливого ризику вторгнення ворога, я не бачу щоб обласні, районні та міські ради збирали позачергові збори, де піднімали б питання, як вони будуть діяти під час військової агресії, які вони заходи та засоби будуть застосовувати для захисту своєї держави та власних домівок. Ви знаєте де провели щось подібне? Чи мери такі як мамай з полтави готуються просто поміняти шапку, зрадити і далі панувати у своїй сторонці над собі подібними.
  • Павло ШОвте
    Здам гараж і літню кухню під невеличку базу НАТО. Є виноградник, лужайка, літній душ тощо. Безкоштовно.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости