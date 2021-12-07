Байден предупредит Путина о санкциях против крупнейших банков России в случае вторжения в Украину, - Reuters

Одним из мощных экономических ударов США по России, о котором сообщит президент Джо Байден на видеоконференции во вторник с российским коллегой Владимиром Путиным, могут стать жесткие санкции против банковского сектора РФ, если она прибегнет к вторжению в Украину.

Об этом пишет американское агентство Reuters со ссылкой на чиновников администрации США, передает Цензор.НЕТ.

"Санкции, которые, по словам одного источника, могут быть введены против крупнейших российских банков, а также (повлияют. - ред.) на способность Москвы конвертировать рубли в доллары и другие валюты, были разработаны для того, чтобы Путин отказался от использования десятков тысяч войск, сосредоточенных у границы с Украиной", - говорится в публикации.

Между тем, сообщается, что российский рубль несколько потерял свои позиции во вторник.

Читайте также: Россию ждут усиленные санкции в случае вторжения в Украину, - глава Еврокомиссии фон дер Ляен