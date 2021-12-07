Россия распространяет в соцсетях антиукраинскую пропаганду, как в 2014 году, – Квин

В последние недели Россия активизировала дезинформационную кампанию против Украины в традиционных и социальных медиа до уровня, который в последний раз наблюдался в 2014 году перед вторжением РФ в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"В последние недели мы наблюдаем значительный всплеск активности в социальных сетях, распространяющий антиукраинскую пропаганду, приближаясь к уровню, который в последний раз наблюдался накануне вторжения России в Украину в 2014 году", – отметила она.

Квин уточнила, что такая российская тактика, когда Москва ложно изображает противника как агрессора, чтобы оправдать заранее спланированные военные действия, хорошо известна.

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Также Квин отметила, что российские СМИ распространяют неправдивые тезисы, утверждая, что именно Украина стремится спровоцировать конфликт с Россией, "или что НАТО, сугубо оборонный альянс, своим партнерством с Украиной якобы угрожает России".

Она добавила, что в этом контексте реакция Украины и ее иностранных партнеров на общую угрозу должна быть не только быстрой и эффективной с целью "подавить эти бесконечные атаки дезинформации, но и согласованной и конструктивной, чтобы оправдать уже нанесенный ущерб".

Квин отметила, что, несмотря на действия иностранных партнеров Украины по донесению правдивой информации о дезинформационной кампании России в Украине, только этих заявлений иностранных столиц недостаточно.