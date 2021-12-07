Россия распространяет в соцсетях антиукраинскую пропаганду, как в 2014 году, – Квин
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.
"В последние недели мы наблюдаем значительный всплеск активности в социальных сетях, распространяющий антиукраинскую пропаганду, приближаясь к уровню, который в последний раз наблюдался накануне вторжения России в Украину в 2014 году", – отметила она.
Квин уточнила, что такая российская тактика, когда Москва ложно изображает противника как агрессора, чтобы оправдать заранее спланированные военные действия, хорошо известна.
Также Квин отметила, что российские СМИ распространяют неправдивые тезисы, утверждая, что именно Украина стремится спровоцировать конфликт с Россией, "или что НАТО, сугубо оборонный альянс, своим партнерством с Украиной якобы угрожает России".
Она добавила, что в этом контексте реакция Украины и ее иностранных партнеров на общую угрозу должна быть не только быстрой и эффективной с целью "подавить эти бесконечные атаки дезинформации, но и согласованной и конструктивной, чтобы оправдать уже нанесенный ущерб".
Квин отметила, что, несмотря на действия иностранных партнеров Украины по донесению правдивой информации о дезинформационной кампании России в Украине, только этих заявлений иностранных столиц недостаточно.