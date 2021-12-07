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Администрация Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения России, - CNN

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Администрация Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения России, - CNN
Администрация президента США Джо Байдена изучает варианты эвакуации американских граждан из Украины в случае, если Россия вторгнется на украинскую территорию.

Об этом CNN сообщили несколько проинформированных источников, передает Цензор.НЕТ.

По словам источников, сейчас Пентагон планирует ряд разных сценариев в случае необходимости эвакуации: от небольшой эвакуации государственных служащих США, не выполняющих жизненно важных функций, до большей эвакуации с участием большего количества американских граждан.

В то же время канал сообщает, что в настоящее время администрация США не видит необходимости в эвакуации: авиаперевозки по-прежнему осуществляются через международные аэропорты Украины, сухопутные границы с западными соседями Украины открыты.

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Канал отмечает, что эти "обсуждения являются частью планирования при серьезном ухудшении ситуации безопасности".

"Обсуждения отражают, как серьезно администрация относится к сценарию с вторжением", - передает CNN.

В то же время, сколько именно гражданских лиц из США находится в Украине, неизвестно, говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    Ну воевать за страну, избирающую президентом клоуна играющую писюном по роялю, они тоже не готовы
  • mrSmith
    Это "решительные меры", или "жесткий ответ"?
    А может это "неприятие красных линий кремля"?
    Или "решительная поддержка"?
    Судя по всему, лучший вариант оборонительного союза, это "Армія-Мова-Віра".
    Без какой либо иронии.

  • Andriy Kalnyshevsky
    В 2019 був простий як герпес вибір? - армія, НАТО, курс на Захід та альтернатива - "перестать стрілять і стать на калєні". 3/4 електорату голоснуло за другий варіант. Правда потім емпірично вияснили що їхнє "перестать стрілять" кацапам до звізди, але кого це потім хвилює...
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