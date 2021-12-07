Kyiv Post возобновит работу с 8 декабря, - СЕО

Англоязычная газета Kyiv Post с 8 декабря возобновляет ежедневное освещение новостей. Она будет выходить в Интернете.

Об этом сообщил ее генеральный директор Люк Шенье (Luc Chénier) в письме, распространенном во вторник, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Kyiv Post возобновит ежедневное освещение новостей в Интернете с 8 декабря. Мы собрали команду увлеченных и опытных журналистов, разделяющих ценности Kyiv Post и приверженность к качественной журналистике, которая будет предоставлять исчерпывающие новости, идеи, мнения и развлечения. Начиная со среды, 8 декабря, мы продолжим нашу миссию по обеспечению международной и внутренней аудитории важным освещением украинских дел и оставаться маяком демократии и объективности", - указано в письме. В нем также напоминается, что Kyiv Post принял стратегическое решение удалить свой платный доступ и сделать весь контент бесплатным онлайн для максимально широкой международной аудитории.

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Гендиректор также добавил, что в течение 2022-2023 годов планируется включить несколько новых услуг Kyiv Post, предлагаемых на разных языках, включая французский, арабский, украинский, немецкий и русский.

Напомним, вечером 8 ноября издатель старейшего в Украине еженедельного англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван заявил о немедленном закрытии газеты.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сообщила, что Kyiv Post закрылся из-за давления Офиса президента.

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В свою очередь пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Офис Президента не имеет отношения к проблемам издания Kyiv Post.

Уволенная команда Kyiv Post создала новое медиа The Kyiv Independent.