США потребуют от Германии остановки "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину, - Bloomberg

Администрация США намерена потребовать от Берлина остановки "Северного потока-2" в случае, если РФ вторгнется в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на подготовленные Белым домом планы и информированные источники, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что Вашингтон намерен потребовать от новой власти Германии обещания, что она остановит газопровод в случае такого развития событий.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на чиновников администрации США сообщило, что одним из мощных экономических ударов США по России, о котором сообщит президент Джо Байден во время видеоконференции во вторник с российским коллегой Владимиром Путиным, могут стать жесткие санкции против банковского сектора РФ, если она прибегнет к вторжению в Украину.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен также заявила, что Россию ждут усиленные санкции в случае вторжения российских войск в Украину.

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