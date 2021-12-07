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США потребуют от Германии остановки "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину, - Bloomberg

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США потребуют от Германии остановки "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину, - Bloomberg
Администрация США намерена потребовать от Берлина остановки "Северного потока-2" в случае, если РФ вторгнется в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на подготовленные Белым домом планы и информированные источники, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что Вашингтон намерен потребовать от новой власти Германии обещания, что она остановит газопровод в случае такого развития событий.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на чиновников администрации США сообщило, что одним из мощных экономических ударов США по России, о котором сообщит президент Джо Байден во время видеоконференции во вторник с российским коллегой Владимиром Путиным, могут стать жесткие санкции против банковского сектора РФ, если она прибегнет к вторжению в Украину.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен также заявила, что Россию ждут усиленные санкции в случае вторжения российских войск в Украину.

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Топ комментарии

  • Voc Vox
    то есть если не нападут то пусть запускают?-вот для чего весь этот цырк с ************
  • Ритта Рыжук
    "И мами пальчиком грозят" !!!)))
  • NonCFist
    _Физкультпривет, ******!.. Фашисты вторглись в Украину ещё 7 лет тому! А 11 лет - напали на ЕС и НАТО в лице Польши! Презренные ничтожества и пустозвоны. С такими дегенератами во главе Запада Третья Всемирная, увы, неминуема.
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