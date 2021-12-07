США потребуют от Германии остановки "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину, - Bloomberg
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на подготовленные Белым домом планы и информированные источники, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении отмечается, что Вашингтон намерен потребовать от новой власти Германии обещания, что она остановит газопровод в случае такого развития событий.
Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на чиновников администрации США сообщило, что одним из мощных экономических ударов США по России, о котором сообщит президент Джо Байден во время видеоконференции во вторник с российским коллегой Владимиром Путиным, могут стать жесткие санкции против банковского сектора РФ, если она прибегнет к вторжению в Украину.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен также заявила, что Россию ждут усиленные санкции в случае вторжения российских войск в Украину.