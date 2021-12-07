Выборы в Чернигове: о намерении баллотироваться заявил ветеран АТО Тарнавский
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Первым кандидатом, заявившим о желании выдвинуть свою кандидатуру на довыборах в ВР по 206-му округу (г. Чернигов) стал ветеран АТО, руководитель местной ячейки Нацкорпуса Александр Тарнавский. Он заявил, что будет вести информационную кампанию без гречихи, сотен рекламных щитов и популизма на телеэфирах.
О своем намерении Тарнавский объявил во время круглого стола с участием представителей местного ветеранского и волонтерского сообщества, передает Цензор.НЕТ.
"Вместо сотен рекламных щитов, популизма в телеэфирах и гречихи я могу предложить свою искренность, финансовую независимость, проукраинскую позицию. А еще я имею мужество честно декларировать свои взгляды и не спекулировать на выгодных политических лозунгах", - заявил Александр Тарнавский.
Перевыборы в 206 округе Черниговской области назначены на 27 марта 2022 года. Причиной стала внезапная смерть нардепа Антона Полякова, избранного от "Слуг народа".