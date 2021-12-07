Дети составляют 18% населения Украины, в начале независимости было 26%, - Лазебная

В Украине сейчас 7 миллионов детей, что составляет 18% всего населения.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Я очень часто рассказываю о том, что мы - стареющая нация. И это не только касается того, как растет продолжительность жизни. Но это еще и о таком показателе, что сегодня, например, детей среди нас становится меньше. И вот по цифрам. Сегодня у нас 7 миллионов детей, или 18% всего населения нашей страны. В начале независимости было почти 26%", – рассказала Лазебная.

По мнению министра, нужна такая политика, "которая будет развивать нашу страну, где не будет страшно рожать, где семьи с детьми будут получать необходимую поддержку и услуги, и дети будут, безусловно, счастливые".

Она также заметила, что в Украине сейчас есть 19 видов государственной социальной поддержки — социальных выплат и доплат, которыми на сегодняшний день охвачены около 2 миллионов семей с детьми.

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