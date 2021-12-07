Байден и Путин завершили переговоры

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена завершились.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Переговоры продолжались 2 часа 5 минут. Они осуществлялись посредством закрытой видеосвязи.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта линия ранее не использовалась лидерами. Он также отметил, что разговор в формате видеоконференции принципиально ничем не отличается от очной встречи.

Судя по видеокадрам, которые распространила пресс-служба Кремля, Путин и Байден общались тет-а-тет.

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