Байден и Путин завершили переговоры
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Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена завершились.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Переговоры продолжались 2 часа 5 минут. Они осуществлялись посредством закрытой видеосвязи.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта линия ранее не использовалась лидерами. Он также отметил, что разговор в формате видеоконференции принципиально ничем не отличается от очной встречи.
Судя по видеокадрам, которые распространила пресс-служба Кремля, Путин и Байден общались тет-а-тет.