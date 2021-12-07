Чаус утверждает, что потерял слух. Суд перенесли

Высший антикоррупционный суд на неделю перенес заседание по делу экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, обвиняемого в получении взятки в размере $150 тысяч. Заседание перенесли, потому что Чаус говорит, что потерял слух.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил адвокат Чауса Юрий Денисенко, передает Цензор.НЕТ.

"Просим объявить перерыв, чтобы мой подзащитный посетил ЛОР институт, где бы ему сделали аудиометрию, потому что он ничего не слышит. Его надо диагностировать и назначить лечение. Мы вчера собрались в офисе для работы, он громко говорил, сам себя не слышал. Надо, чтобы аудиометрия определила, нужно ли ему терапевтическое или хирургическое вмешательство", - обратился Денисенко в суд.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Жовницкая Алина поддержала ходатайство. При этом она отметила, что вопрос со слухом Чауса тянется еще с досудебного расследования, поэтому не факт, что через две недели удастся что-то решить.

В результате судьи решили отчасти удовлетворить просьбу защиты и отложить заседание на неделю.

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