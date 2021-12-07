На новых катерах "Фастов" и "Сумы" торжественно подняли флаги ВМС Украины. ФОТО

На новых патрульных катерах типа "Сумы" и "Фастов" торжественно подняли флаги Военно-Морских Сил ВС Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня проведено первое поднятие Военно-Морских Знамен Вооруженных Сил Украины на патрульных катерах "Фастов" и "Сумы", что символизирует прием корабля в боевой состав ВМС. С этого момента начинается военная служба кораблей", - говорится в сообщении.

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Напомним, накануне суда были введены в состав национального флота.





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