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Байден – Путину: США обеспокоены российскими войсками на границе Украины и готовы применить санкции

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Байден – Путину: США обеспокоены российскими войсками на границе Украины и готовы применить санкции
США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и готовы применить против России новые санкции.

Об этом сообщает Белый дом, передает Цензор.НЕТ.

"Президент США Джо Байден озвучил президенту России Владимиру Путину обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил возле Украины. Он дал понять, что на военную эскалацию они ответят решительными экономическими и другими мерами", - говорится в сообщении.

"Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению в дипломатию", - добавили в Белом доме.

Также в Белом доме отметили, что президенты поручили свои командам продолжить диалог по Украине.

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Топ комментарии

  • kelt kant
    Байден тут не при чем и даже кремлевский гопник тут не при чем... это наш "мудрый нарид", в начале 90-х годов, когда нужно было менять страну и выбирать дисидентов и антикоммунистов - Чорновола и его сподвижников, как это делали поляки и прибалты, то наш "мудрый нарид" с упорством пьяницы выбирал комуняку Кравчука, сдавшего наше ЯО вместе с комунякой Кучмой, ставшим крестным отцом для нынешних олигархов... потом выбирали промосковского бандита и, наконец-то ватного промосковского клоуна... А ботоксное кремлевское ху@ло всего-лишь пользуется сейчас плодами идиотизма "мудрого нарида" ... а "мудрый нарид" и дальше ржет с кварталов и сКатов и продолжает ничерта не понимать ибо нечем...
  • Мистер Икс 00711c20
    Ну конечно ,ничего нового , ***** конкретно рассказали как будут ему отрывать яйца ..
  • Ритта Рыжук
    На що очікували ??? Суверенна ,потужна Україна потрібна лише українцям !!!! І головна загроза Україні ,як державі ,а українцям,як націі ,це українські гниди від кремлівських вошей та корумповані гельмінти !!!)))
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