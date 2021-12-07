В Ромнах достроят мост, который начали и забросили 17 лет назад, - Сумская ОГА

В городе Ромны Сумской области стартовали работы по достройке моста через реку Сула, который начали возводить 17 лет назад. Работы были возобновлены в рамках программы "Большая стройка"

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА, інформує Цензор.НЕТ.

"Началось обновление этого моста еще в 2004 году с обустройства железобетонных опор. Но все работы прекратились. В этом году мы приступили к строительству этого объекта. Разработана проектно-сметная документация и проведена тендерная закупка на строительство моста через реку Сула в городе Ромны", - отметил директор областного Департамента развития инфраструктуры Владимир Дудченко.

Построить этот мост планируется к 2023 году, но при стабильном финансировании завершить работы можно в течение 2022 года, пояснили в ОГА. Общая стоимость проекта оценивается в 122 млн грн.

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В настоящее время закупаются соответствующие материалы и железобетонные конструкции, чтобы в этом году область использовала субвенцию государственного бюджета на ремонт этого моста в сумме 10 млн грн. Параллельно продолжается демонтаж опор, установленных в 2004 году. За это время опоры начали разрушаться, отметили в облгосадминистрации.

Напомним, ранее в ОП сообщили, что в этом году "Большая стройка" начала восстановление и строительство 245 мостов.