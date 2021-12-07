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Байден проинформирует западных лидеров о содержании разговора с Путиным, - Bloomberg

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Байден проинформирует западных лидеров о содержании разговора с Путиным, - Bloomberg
Президент США Джо Байден поинформирует о содержании разговора с президентом РФ Владимиром Путиным лидеров стран Европы.

Об этом сообщила журналистка Bloomberg Китти Дональдсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

В частности, американский лидер расскажет о содержании разговора с Путиным лидерам Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ сегодня президент США Джо Байден провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор длился более двух часов. Байден сообщил Путину, что США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы ввести против РФ жесткие экономические санкции в случае усиления ее агрессии.

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Топ комментарии

  • Олександр Деркач a4302971
    А дЄрьмака проінформує *****.
  • Владислав Васильченко
    Как обычно клоун узнает все подробности о судьбе своей страны из СМИ...
  • marusia klimova
    И вот ради этого пуйло тянуло весь свой металлолом на наши границы?! Ну хоть поговорили с ним по телевизору. Хоч щось...
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