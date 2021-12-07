Байден проинформирует западных лидеров о содержании разговора с Путиным, - Bloomberg

Президент США Джо Байден поинформирует о содержании разговора с президентом РФ Владимиром Путиным лидеров стран Европы.

Об этом сообщила журналистка Bloomberg Китти Дональдсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

В частности, американский лидер расскажет о содержании разговора с Путиным лидерам Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ сегодня президент США Джо Байден провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор длился более двух часов. Байден сообщил Путину, что США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы ввести против РФ жесткие экономические санкции в случае усиления ее агрессии.