Житель Почаева сядет на год в тюрьму, потому что убил вора у себя дома

Мужчина нанес четыре ножевых удара вору, залезшему в его дом. Обвиняемый был признан в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны.

Такое решение принял Кременецкий райсуд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание zbroya.info.

Убийство произошло 16 декабря 2019 года. Около 23 часов мужчина вернулся домой и увидел, как с чердака по стремянке спускается вор с мешком.

"По словам обвиняемого, мужчина поставил мешок и схватил руками его за шею, начал душить. Он пытался выйти назад и вырваться. В этот момент увидел на швейной машинке в коридоре нож, схватил и ударил им", - говорится в сообщении.

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В целом хозяин дома нанес вору три удара ножом в переднюю область туловища потерпевшего и четвертый удар - в заднюю. Вор со временем умер.

Суд признал хозяина виновным в убийстве и приговорил к году тюрьмы.

"Как сказал суд, более мягкое наказание или наказание с применением испытания, по его мнению, назначить невозможно, учитывая необратимые последствия совершенного преступления – лишение жизни человека, количество нанесенных ударов потерпевшему и не возмещенный ущерб потерпевшему (жене вора. - Ред.)", - пишет издание.

Приговор еще не вступил в законную силу, его могут обжаловать в течение 30 дней.