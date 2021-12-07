Житель Почаева сядет на год в тюрьму, потому что убил вора у себя дома
Такое решение принял Кременецкий райсуд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание zbroya.info.
Убийство произошло 16 декабря 2019 года. Около 23 часов мужчина вернулся домой и увидел, как с чердака по стремянке спускается вор с мешком.
"По словам обвиняемого, мужчина поставил мешок и схватил руками его за шею, начал душить. Он пытался выйти назад и вырваться. В этот момент увидел на швейной машинке в коридоре нож, схватил и ударил им", - говорится в сообщении.
В целом хозяин дома нанес вору три удара ножом в переднюю область туловища потерпевшего и четвертый удар - в заднюю. Вор со временем умер.
Суд признал хозяина виновным в убийстве и приговорил к году тюрьмы.
"Как сказал суд, более мягкое наказание или наказание с применением испытания, по его мнению, назначить невозможно, учитывая необратимые последствия совершенного преступления – лишение жизни человека, количество нанесенных ударов потерпевшему и не возмещенный ущерб потерпевшему (жене вора. - Ред.)", - пишет издание.
Приговор еще не вступил в законную силу, его могут обжаловать в течение 30 дней.