ДШВ приступают к подконтрольной эксплуатации шести мобильных минометных установок БАРС 8ММК, - Укроборонпром. ФОТО

Десантно-штурмовые войска ВСУ приступают к подконтрольной эксплуатации шести мобильных минометных установок БАРС 8ММК разработки и производства ГП "Укроборонсервис".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"Установка оснащена минометом калибра 120 мм с максимальной дальностью стрельбы осколочно-фугасной миной до 7100 м. Новейшее оборудование позволяет автоматически наводить оружие на цель, восстанавливать положение ствола после выстрела, определять собственные координаты и т.п. условия стрельбы с учетом информации бортовой метеостанции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенным преимуществом БАРС 8ММК является скорость перехода из производного положения в боевое и наоборот. На это уходит втрое меньше времени, чем для подобного вооружения, которое есть в ВСУ, несмотря на то, что экипаж вдвое меньше расчета штатного буксировочного миномета.

Техника предназначена для поддержки действий механизированных подразделений при борьбе с рейдовыми отрядами, диверсионно-разведывательными группами, для контрбатарейной борьбы и т.д.

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