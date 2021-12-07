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ДШВ приступают к подконтрольной эксплуатации шести мобильных минометных установок БАРС 8ММК, - Укроборонпром. ФОТО

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Десантно-штурмовые войска ВСУ приступают к подконтрольной эксплуатации шести мобильных минометных установок БАРС 8ММК разработки и производства ГП "Укроборонсервис".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

ДШВ приступают к подконтрольной эксплуатации шести мобильных минометных установок БАРС 8ММК, - Укроборонпром 01

"Установка оснащена минометом калибра 120 мм с максимальной дальностью стрельбы осколочно-фугасной миной до 7100 м. Новейшее оборудование позволяет автоматически наводить оружие на цель, восстанавливать положение ствола после выстрела, определять собственные координаты и т.п. условия стрельбы с учетом информации бортовой метеостанции", - говорится в сообщении.

ДШВ приступают к подконтрольной эксплуатации шести мобильных минометных установок БАРС 8ММК, - Укроборонпром 02

Отмечается, что существенным преимуществом БАРС 8ММК является скорость перехода из производного положения в боевое и наоборот. На это уходит втрое меньше времени, чем для подобного вооружения, которое есть в ВСУ, несмотря на то, что экипаж вдвое меньше расчета штатного буксировочного миномета.

ДШВ приступают к подконтрольной эксплуатации шести мобильных минометных установок БАРС 8ММК, - Укроборонпром 03

Техника предназначена для поддержки действий механизированных подразделений при борьбе с рейдовыми отрядами, диверсионно-разведывательными группами, для контрбатарейной борьбы и т.д.

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Топ комментарии

  • Андрій Жагун 3f28c282
    Це ті, що при "праклятам шикаладнам баригє" зробили? Десь у 2018 році їх демонстрували.
    А чому їх досі 6? Чому не 160? Саботаж призначенців зєлєнскава?
  • Sav UA
    Побільше би таких позитивних новин! Тепер можна йти спати.
  • Максим Максимович b5166c8f
    У каждого типа вооружения свои задачи.
    "Техніка призначена для підтримки дій механізованих підрозділів під час боротьби з рейдовими загонами, диверсійно-розвідувальними групами, для контрбатарейної боротьби тощо."
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