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Байден 9 декабря будет говорить с Зеленским, – Белый дом

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Байден 9 декабря будет говорить с Зеленским, – Белый дом
Президент США Джо Байден намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому в четверг, 9 декабря, чтобы обсудить результаты переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил во время пресс-брифинга в Белом доме советник президента Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Байден будет говорить с президентом Зеленским в четверг, для развития вчерашнего разговора между президентом Зеленским и госсекретарем Блинкеном" - отметил советник президента США.

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Топ комментарии

  • Олександр Деркач a4302971
    З Янелохом, на жаль, нема про що вже говорити, коли він надурив світ "держпереворотом".
  • Oresta Bartka
    Лажа! Байден усе знає про IQ Зєлєнскага ...
  • Валерия Ларченко b661826f
    Ахахаха)))))))все намного проще -твоя зекрыса для всего Мира кацапский крот и пустое место
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