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США пока не собираются эвакуировать своих граждан из Украины, - посольство

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США пока не собираются эвакуировать своих граждан из Украины, - посольство
Правительство США не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины.

Об этом говорится в сообщении в твиттере посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Мы проводим обычное планирование действий в чрезвычайных ситуациях, как мы всегда это делаем, в случае серьезного ухудшения ситуации с безопасностью", - сообщили в посольстве.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщал, что администрация Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения РФ.

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Топ комментарии

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Це так надихає, просто слів немає
  • Юрий Кузьменко 0edf0b55
    Краще за Борисполем слідкуй. Як не гої відлітатимуть у теплі краї, то почалося. А коли американці відлітатимуть, то вже все закінчилося.
  • Ла-ла-ла-ла
    Пробував я кацапські продукти, лайно нереальне.
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