США пока не собираются эвакуировать своих граждан из Украины, - посольство

Правительство США не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины.

Об этом говорится в сообщении в твиттере посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Мы проводим обычное планирование действий в чрезвычайных ситуациях, как мы всегда это делаем, в случае серьезного ухудшения ситуации с безопасностью", - сообщили в посольстве.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщал, что администрация Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения РФ.