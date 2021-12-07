США пока не собираются эвакуировать своих граждан из Украины, - посольство
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Правительство США не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины.
Об этом говорится в сообщении в твиттере посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Мы проводим обычное планирование действий в чрезвычайных ситуациях, как мы всегда это делаем, в случае серьезного ухудшения ситуации с безопасностью", - сообщили в посольстве.
Напомним, ранее телеканал CNN сообщал, что администрация Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения РФ.
Уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України. Ми проводимо звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми завжди це робимо, на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою. https://t.co/0Y5V9TL49p— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 7, 2021