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Из оборонного бюджета США убрали новые санкции против "Северного потока -2", но увеличили расходы на военную помощь Украине

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Из оборонного бюджета США убрали новые санкции против "Северного потока -2", но увеличили расходы на военную помощь Украине
В Конгрессе США отказались от новых санкций против российского трубопровода "Северный поток-2" и российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека. Однако увеличили финансирование на военное сдерживание России.

Об этом говорится в опубликованном во вторник, 7 декабря, заявлении процедурного комитета Палаты представителей Конгресса США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Санкции против "Северного потока-2", которые собирались заложить в оборонный бюджет США на 2022 год, убрали из согласованного проекта.

"Законопроект Палаты представителей содержал положение, предписывающее президенту ввести санкции в отношении "Северного потока-2". Исправление Сената не содержало аналогичного положения. Соглашение не включает это положение", - сказано в документе.

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Конгресс США также отказался вводить санкции против российского госдолга и российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека. Ранее в оборонном бюджете было положение о введении таких санкций, но Сенат отклонил его.

В то же время, согласованный проект предусматривает $4 млрд на инициативу военного сдерживания России и $300 млн на военную поддержку Украины. В документе говорится, что он "включает $4 млрд на Европейскую инициативу сдерживания (EDI) и дополнительные инвестиции для целей EDI". Эта сумма на $569,8 млн больше, чем запрос Белого дома.

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Проектом также предусмотрено "300 млн долларов на инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и содействие украинским вооруженным силам, — увеличение по сравнению с бюджетным запросом в 250 млн долларов".

Кроме того, Сенат поддержал инициативу продлить запрет на деятельность признающих суверенитет России над Крымом.

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Топ комментарии

  • Svet Kul
    В Афган закатали 37 млрд, самолёты, вертолёты. И бежали оттуда побросав всё. Потом с удивлением заявили, что афганская армия не хотела сражаться.
    Украинская армия сражается и будет сражаться. Штаты выделяют стране вырывающейся из совка в,цивилизованый мир аж.. 300 млн.
    Копейки, по меркам необходимого.
    Афган и Украина. Штаты вообще дружат с головой, оценивая свои действия? Где не надо сорят деньгами и вооружением, а где надо шмутся и ссутся перед агрессором.
    У мегя плохая новость для американцев. Слабоумие и трусость - это стимул для всех неадекватов мира, которые воочию видя результат
    будут расти как грибы
    И да. Ядерное оружие на сегодня это единственно реальный аргумент против агрессора. У которого кстати тоже может быть ЯО.
    Спокойной ночи, Америка...
  • Серж Рача
    Мир жесток, эгоистичен и груб. Страданий малых наций он не замечает. Даже самые просвещенные правительства, демократии, возглавляемые порядочными людьми, представляющими порядочных людей, не слишком склонны теперь думать о проблеме справедливости в международных отношениях. [...] Мы не всегда можем принимать их советы и потому должны иметь смелость смотреть на вещи реально и действовать так, как нам подсказывает инстинкт самосохранения»
    Киянка , прем'єр міністр Ізраїлю Голда Меір
  • PREDATOR PREDATOR
    Північний потік принесе москалям мільярди,які підуть на агресію проти України.
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