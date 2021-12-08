Лига чемпионов: "Шахтер" на последней минуте потерял победу над "Шерифом"

В заключительном шестом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" сыграл вничью 1:1 с молдавским "Шерифом". Матч прошел на НСК "Олимпийский" в Киеве