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Лига чемпионов: "Шахтер" на последней минуте потерял победу над "Шерифом"

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Лига чемпионов: "Шахтер" на последней минуте потерял победу над "Шерифом"
В заключительном шестом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" сыграл вничью 1:1 с молдавским "Шерифом". Матч прошел на НСК "Олимпийский" в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На гол Фернандо, отличившегося на 42 минуте, "Шериф" ответил точным ударом Бобана Николова на 90+3 минуте.

В другом матче группы D испанский "Реал" в Мадриде победил итальянский "Интер" со счётом 2:0.

Итоговое турнирное положение: "Реал" – 15 очков, "Интер" – 10, "Шериф" – 7, "Шахтер" – 2.

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Таким образом, "Шахтер" не смог пробиться в плей-офф еврокубков сезона-2021/22.

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Топ комментарии

  • Олег Хмара b07bd21f
    Щиро похер на недокоманду рудого таргана.
  • Олег Хмара b07bd21f
    Точно, краще вболівати за українського тренера, ніж за команду рудого таргана ахметова, у якій грають чорні громадяни бразилії, а тренує цей зоопарк якісь макаронник.
  • Харьков Сумской
    Давно Шериф очки в ЛЧ не набирал...
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