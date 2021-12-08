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Россия может использовать Беларусь для наступления на Украину, - Госдеп США

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Россия может использовать Беларусь для наступления на Украину, - Госдеп США
Россия может использовать Беларусь для военного наступления на Украину.

Об этом заявила во время выступления в Сенате заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам представительницы Госдепа, режим Лукашенко проявил себя зависимым от политики Кремля, и это вызывает опасения.

"По мере того, как Лукашенко становится все более и более зависимым от Кремля и все больше отказывается от суверенитета Беларуси... Россия может фактически использовать белорусскую территорию для наступления на Украину и/или замаскировать свои (военные. - Ред.) силы под белорусские силы", - отметила Нуланд..

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Топ комментарии

  • irenka ko
    Звичайно, що може і використає. Ми вже до цього готові. Особисто я вже готова морально. Кулемет я змазала, кашемірові штани та шапку купила, залишилось харчів закупити та патронів.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Морально - це добре. Ще бажано: тактична медицина, саперна справа, тактика ведення бою малими групами.
  • irenka ko
    Так, у мене буде особистий військовий інструктор офіцер.
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