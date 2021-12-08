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США обрабатывают вариант изоляции России от мировой финансовой системы в случае нападения на Украину, - Нуланд

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США обрабатывают вариант изоляции России от мировой финансовой системы в случае нападения на Украину, - Нуланд
Администрация США прорабатывает вариант, предусматривающий полную финансовую изоляцию России от мировой финансовой системы в случае вторжения РФ в Украину.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в Сенате, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обсуждали меры, которые были бы равнозначны полной финансовой изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и народа, для их возможности путешествовать и для торговли", - сказала Нуланд в комитете сената по иностранным делам, отвечая на вопрос о возможных мерах против России.

"Рассматриваются все возможные варианты", - добавила представитель Госдепа.

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Топ комментарии

  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    Ничего, что нападение рашки, о котором рассказываеи Нуланд произошло 7.5 лет назад? Как раз, в то время ещё никакого Трампа не было, а были Нуланд и Байден.
  • irenka ko
    Трампістам це не сподобається.
  • Муад Дибб
    Только тогда амеры были другими. То были победители во Второй мировой, а не их немочные внуки. После Маккейна воинов там уже нет.
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