США обрабатывают вариант изоляции России от мировой финансовой системы в случае нападения на Украину, - Нуланд

Администрация США прорабатывает вариант, предусматривающий полную финансовую изоляцию России от мировой финансовой системы в случае вторжения РФ в Украину.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в Сенате, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обсуждали меры, которые были бы равнозначны полной финансовой изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и народа, для их возможности путешествовать и для торговли", - сказала Нуланд в комитете сената по иностранным делам, отвечая на вопрос о возможных мерах против России.

"Рассматриваются все возможные варианты", - добавила представитель Госдепа.

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