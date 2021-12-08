У Запада больше инструментов для защиты Украины от РФ, чем просто экономические санкции, - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

Главнокомандующий Объединенными Силами НАТО в Европе в 2013-16 годах, генерал Филипп Бридлав считает, что Запад должен рассмотреть варианты военной помощи Украине на случай полномасштабного вторжения российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Генерал отметил, что ранее в отношении России вводились только экономические санкции. Однако они, вероятно, были недостаточно эффективными, поскольку не повлияли на поведение России так, как этого ожидали. При этом он подчеркнул, что "у нас больше инструментов, чем просто экономические санкции".

"Если не сработают экономические санкции, тогда нужно посмотреть на варианты военной помощи. Чтобы для России ценой возможной потенциальной атаки или новой агрессии была, собственно, потеря серьезных преимуществ", - подчеркнул Филипп Бридлав.

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По его мнению, Украине необходима помощь с противовоздушной обороной и дронами, с умными ракетами.