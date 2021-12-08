За сутки войска РФ шесть раз открывали огонь на Донбассе, применяя 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ООС
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.
Так, в направлении Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Под обстрел попали окрестности населенного пункта, в результате чего поврежден частный жилой дом. Потерь среди гражданского населения нет.
В сторону Новоалександровки российские наемники совершили обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вблизи Пивденного враг применил минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.
В районе Нью-Йорка противник вел обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Возле Причепиловки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 8 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.