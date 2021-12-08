Путин стремится воссоздать Советский Союз. А после, кто знает, будут ли его аппетиты расти, - Нуланд

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила опасение, что президент Российской Федерации Владимир Путин стремится возродить Советский Союз, и в этом он видит свое предназначение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Виктории Нуланд в Сенате.

По словам Нуланд, Путин рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния и стремится войти в историю, воссоздав подобие Союза Советских Социалистических Республик.

"Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз. А после, кто знает, будет ли его аппетит доволен съеденным или он решит пойти дальше?", - сказала Нуланд.

Она также отметила, что Путин недооценивает США и европейских союзников, готовых противостоять агрессии России.

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"Есть множество причин, почему никому из нас не следует желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для России", – добавила Нуланд.

Напомним, что Байден предупредил Путина о последствиях вторжения в Украину. По его словам, США сегодня готовы сделать то, чего не сделали в 2014 году.