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Путин стремится воссоздать Советский Союз. А после, кто знает, будут ли его аппетиты расти, - Нуланд

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Путин стремится воссоздать Советский Союз. А после, кто знает, будут ли его аппетиты расти, - Нуланд
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила опасение, что президент Российской Федерации Владимир Путин стремится возродить Советский Союз, и в этом он видит свое предназначение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Виктории Нуланд в Сенате.

По словам Нуланд, Путин рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния и стремится войти в историю, воссоздав подобие Союза Советских Социалистических Республик.

"Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз. А после, кто знает, будет ли его аппетит доволен съеденным или он решит пойти дальше?", - сказала Нуланд.

Она также отметила, что Путин недооценивает США и европейских союзников, готовых противостоять агрессии России.

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"Есть множество причин, почему никому из нас не следует желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для России", – добавила Нуланд.

Напомним, что Байден предупредил Путина о последствиях вторжения в Украину. По его словам, США сегодня готовы сделать то, чего не сделали в 2014 году.

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Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
    зачем фуйло живёт, кацапская свинья ?

    ведь нету толку на земле от них …

    украсть, бухнуть, убить - их радость бытия …

    и затащить в своё дерьмо -других ...
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Ну мало-ли о чем мечтает какое-то хуйло. Вот лично я мечтаю, что-бы это хуйло побыстрее подохло, а территорию лаптестана огородить забором высотой 10 метров и залить бетоном под самый верх.
  • Vedana
    Вони з летаргічного сну вилізли ?

    Давним-давно відомо ! х**ло відкритим текстом сказало, що найбільшою геополітичною катастрофою 20 ст вважає розпад союзу.

    І його дії конкретно демонструють дуже "вумним" політикам, що він саме це й робить.

    А "діячі" припускають ...
    Дійшло до жирафа на сьомий день.
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