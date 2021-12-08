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Ученые выяснили, что вакцина Pfizer в 40 раз менее эффективна против "Омикрона"

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Ученые выяснили, что вакцина Pfizer в 40 раз менее эффективна против "Омикрона"
Вакцина Pfizer в 40 раз менее эффективна против "Омикрона" по сравнению с оригинальным штаммом COVID-19, однако бустерные прививки существенно защищают даже против этого штамма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом со ссылкой на проведенное в ЮАР исследование пишет Sky News.

"Как показывают первые лабораторные исследования нового штамма в ЮАР, антитела от вакцины Pfizer могут быть до 40 раз менее эффективны против "Омикрона" по сравнению с оригинальным штаммом", - говорится в материале.

Отмечается, что новый штамм значительно лучше избегает защиты вакцин, впрочем, не является неуязвимым.

"В ходе исследования было установлено, что антитела вакцинированных и естественно инфицированных COVID-19 людей были значительно более действенными против "Омикрона", что свидетельствует о возможных преимуществах бустерных прививок", - утверждает Sky News.

По словам профессора Алекса Сигала из Африканского института исследования здоровья, возглавлявшего испытание, новый штамм лучше избегает защиты вакцин и лучше передается по сравнению с другими разновидностями COVID-19.

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Однако проведенное им исследование очень ограничено в своем масштабе, поскольку включало лишь созданный в лаборатории штамм "Омикрон", проверенный на крови всего 12 вакцинированных человек.

"Таким образом, исследование не показывает эффективность вакцин в недопущении инфицирования или передачи "Омикрона" в реальном мире. Исследование ценно тем, что демонстрирует значительное влияние штамма, а также то, что вакцины все равно оказывают определенную защиту. При этом бустерные прививки существенно защищают", - заключает издание.

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Топ комментарии

  • Vedana
    Круте "дослідження" на 12-ти особах.
    До цього найменше було на 25-ти. На трупах, правда, вже.

    Але бабки ідуть, статейки клапаються, порядок денний відпрацьовується.
    Бо треба протовкти мусовий бустерний укольчик, а тоді ще спеціальний для омікрончика, над яким яким уже "наполегливо" працюють.

    А тоді ж всі з нетерпінням чекають нового, на пі-. І знову - бустер в очікуванні бовтушки для нього, а потім і бовтушка.

    І так - нон-стоп ... Кругообіг ковідних вакцинок в природі називається.
  • Юлия 111 4357a49d
    Но ничего, не эфективная вакцина, но уколоть ее все равно надо, а иначе ты антиваксер и тебя надо изолировать от всего уколовшеегося общества. А то прибыли Pfizer будут меньше, а это недопустимо.
  • Сергей Ф.
    короче - вакцина бесполезна, но вы колитесь.
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