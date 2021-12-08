В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Более 12 млн человек получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс прививки!
За сутки 7 декабря в Украине:
зафиксированы 9371 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 809, медработников - 175);
199 765 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 79 270 человек, полностью иммунизированы – 120 495 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2998 человек;
летальных случаев - 450;
выздоровели - 26 804 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 3 519 981 человек;
выздоровели - 3 109 423 человека;
летальных случаев - 89 436;
проведено ПЦР-тестирований - 16 160 332.
С начала вакцинальной кампании привиты 13 905 433 человека, из них получили первую дозу – 13 905 431 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 042 233 человека. В общей сложности проведены 25 947 664 прививки", - рассказали в Минздраве.