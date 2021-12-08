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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели
В Украине зафиксированы 9371 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 8 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 12 млн человек получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс прививки!

За сутки 7 декабря в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 01 зафиксированы 9371 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 809, медработников - 175);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 01 199 765 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 79 270 человек, полностью иммунизированы – 120 495 человек.

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Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 01 госпитализированы - 2998 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 01 летальных случаев - 450;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 01 выздоровели - 26 804 человека.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 01 заболели - 3 519 981 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 01 выздоровели - 3 109 423 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 01 летальных случаев - 89 436;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований - 16 160 332.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 905 433 человека, из них получили первую дозу – 13 905 431 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 042 233 человека. В общей сложности проведены 25 947 664 прививки", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 13

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Топ комментарии

  • Ярослав Славко
    Чому не подаєте інформацію по госпіталізованим і померлим в розрізі за віком???

    "82 % померлих від COVID-19 за весь період в Україні - люди віком від 60 років.
    лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих - 16,6%" - а хто там зараз в чергу на вакцинацію за сертифікатом - пенсіонери чи молодь, яким на роботу треба їздити?
  • Гавриил Гаврилов
    Скільки померло від інфарктів і інсультів??
  • Антип61
    Суммарно от болезней сердечно-сосудистой системы в Украине каждый день умирает 1000-1100 человек.
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