Дело MH17: в Нидерландах сегодня состоится очередное судебное заседание

В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах сегодня, 8 декабря, в 10:00 по местному времени начнется очередное заседание суда по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса MH17.

Согласно предварительному графику, заседания будут проходить 8-10 декабря и 20-24 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Из-за карантинных ограничений в здании суда все должны соблюдать обязательную дистанцию ​​1,5 метра, носить защитные маски.

Лица с легкими симптомами простуды или температурой в здание не будут допускаться.

Следить за процессом можно будет с помощью прямой трансляции.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

24 сентября в судебном комплексе "Схипхол" завершился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17.