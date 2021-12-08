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Конгресс США одобрил оборонный бюджет, предусматривающий $300 млн помощи Украине

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Конгресс США одобрил оборонный бюджет, предусматривающий $300 млн помощи Украине
Документ, одобренный Палатой представителей, должен рассмотреть Сенат и подписать президент, чтобы он стал законом.

Американские законодатели включили в оборонный бюджет на 2022 год 300 миллионов долларов военной помощи для Вооруженных сил Украины. В то время как Белый дом говорил о 250 миллионах долларов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

При этом Конгресс не упомянул предложение о введении обязательных санкций против "Северного потока-2" стоимостью 11 миллиардов долларов, предназначенных для доставки российского газа напрямую в Германию, и против российского суверенного долга.

Кроме того, нет упоминания о наложении санкций против 35 россиян из окружения Путина.

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В оборонный бюджет вошли 4 миллиарда долларов на военное сдерживание России против 3,5 миллиарда долларов, запрашиваемых администрацией Байдена.

Общий размер оборонного бюджета, как предполагается, составит 770 миллиардов долларов.

Документ, одобренный Палатой представителей, должен также рассмотреть Сенат и подписать президент, чтобы он стал законом.

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  • Вольный Каменьщик
  • Роман с камнем
    Кацап детектет - пиф паф :
  • Роман с камнем
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