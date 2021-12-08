Запад может давить на Россию в вопросе Украины через "Северный поток-2", - Белый дом

Газопровод "Северный поток 2" вполне можно использовать, чтобы оказывать давление на Россию на тему Украины.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас газопровод не работает, газ по нему не поставляют. Поэтому газопровод (в нынешнем состоянии. – Ред.) не может использоваться Россией для оказания давления. Напротив, Запад может использовать его для давления: если Владимир Путин хочет, чтобы газ поставлялся по трубопроводу, то, возможно, не следует идти на риск и вторгаться в Украину", - сказал он во вторник на брифинге в Белом доме.

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