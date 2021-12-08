Новости • Задержание Саакашвили в Грузии

Саакашвили заявил, что в знак протеста прекращает любое лечение

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Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что перестает лечиться в военном госпитале в Гори. Это решение он мотивировал протестом против "дисциплинарных мер", которые, по его словам, применили к нему.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщение об этом появилось на странице Саакашвили в Фейсбук.

"Сегодня утром обнародован отчет государственного инспектора, который оштрафовал Минюст за грубые нарушения моих прав.

Приблизительно через 6 часов после этого объявления в мою камеру зашли двое сотрудников 18-го учреждения, я узнал в них тех, кто меня пытал. Они сообщили мне, что поскольку я испортил аппарат давления, когда пытался защитить себя, когда они угрожали провести медицинские манипуляции против моей воли, департамент решил применить ко мне дисциплинарные меры, включая ограничения посещений и ограничения на просмотр телевизора.

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После этого моя мать, которая имела все разрешения на то, чтобы войти и навестить меня, провела на улице около 4 часов и была отправлена ​​обратно в Тбилиси. Кроме того, мне не разрешали посещать моего личного врача около 1 часа, пока не вмешалась администрация больницы", – написал он.

Саакашвили отметил, что это ответ на отчет госинспектора, а именно месть.

"Поэтому я прекращу все лечение и не остановлю этот протест, пока они не отменят так называемые дисциплинарные меры и не возобновят нормальный допуск посетителей ко мне!" – подчеркнул Саакашвили.

Саакашвили заявил, что в знак протеста прекращает любое лечение 01
Саакашвили заявил, что в знак протеста прекращает любое лечение 02

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Топ комментарии

  • Юлия 111 4357a49d
    А еще телевизор не дают смотреть. Изверги.
  • Яр Холодний
    Та якось "насрать"!!! Хай "протестує"! Не хоче медикаментозним шляхом лікуваться від наркотичної залежності - хай організм сам природним шляхом перенастроюється до життя без кокаїнового "допінгу" А "ласти склеїть" - всі лише перехрестяться і полегшено зітхнуть - "Одною "морокою" менше стало!"
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Приблизно через 6 годин після цього оголошення до моєї камери зайшли двоє співробітників 18-ї установи, я впізнав у них тих, хто мене катував.
    Вони повідомили мені, що оскільки я зіпсував апарат тиску, коли намагався себе захистити, коли вони погрожували провести медичні маніпуляції проти моєї волі, департамент вирішив застосувати до мене дисциплінарні заходи, включаючи обмеження відвідувань та обмеження на перегляд телевізора."

    Джерело: https://censor.net/ua/n3303953

    Буянив, коли хотіли поміряти тиск, зламав апарат для вимірювання тиску.
    Тепер волає про "катування".
    Деградант.
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