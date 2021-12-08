Саакашвили заявил, что в знак протеста прекращает любое лечение

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что перестает лечиться в военном госпитале в Гори. Это решение он мотивировал протестом против "дисциплинарных мер", которые, по его словам, применили к нему.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщение об этом появилось на странице Саакашвили в Фейсбук.

"Сегодня утром обнародован отчет государственного инспектора, который оштрафовал Минюст за грубые нарушения моих прав.

Приблизительно через 6 часов после этого объявления в мою камеру зашли двое сотрудников 18-го учреждения, я узнал в них тех, кто меня пытал. Они сообщили мне, что поскольку я испортил аппарат давления, когда пытался защитить себя, когда они угрожали провести медицинские манипуляции против моей воли, департамент решил применить ко мне дисциплинарные меры, включая ограничения посещений и ограничения на просмотр телевизора.

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После этого моя мать, которая имела все разрешения на то, чтобы войти и навестить меня, провела на улице около 4 часов и была отправлена ​​обратно в Тбилиси. Кроме того, мне не разрешали посещать моего личного врача около 1 часа, пока не вмешалась администрация больницы", – написал он.

Саакашвили отметил, что это ответ на отчет госинспектора, а именно месть.

"Поэтому я прекращу все лечение и не остановлю этот протест, пока они не отменят так называемые дисциплинарные меры и не возобновят нормальный допуск посетителей ко мне!" – подчеркнул Саакашвили.



