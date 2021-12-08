В Кремле удовлетворены переговорами Путина и Байдена

В Кремле выразили удовлетворение видеоформатом переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, но считают личные встречи более продуктивными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

"Видеоконференция - это хорошая форма для диалога, но все-таки, личное общение более значимо", - сказал журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Он поделился личным мнением, что очные встречи "всегда приносят больше результатов".

При этом в Кремле заявили, что подводить итоги состоявшихся переговоров пока рано, так как накопилось столько проблем, что предстоит их решать не один месяц, а возможно, и не один год, добавил Ушаков.

Говоря о продолжении диалога двух лидеров, он сказал, что организовать их общение достаточно легко.

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"Это легко делается - организовать даже не видеоконференцию, закрытую видеоконференцию, а просто телефонный разговор. И этим они тоже активно пользуются, наши лидеры. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал он.

Ушаков отметил, что сейчас сторонам поступят указания лидеров готовить команды по обсуждению чувствительных вопросов. "Посмотрим, как американцы отреагируют. Какое-то время потребуется, естественно, а дальше посмотрим", - сказал помощник президента.

Сейчас, подчеркнул Ушаков, трудно загадывать сроки дальнейших контактов Путина и Байдена, "и просто даже немножко глуповато".

"Прорывов пока что нет. Отношения вызывают озабоченность. Я думаю, что эта ситуация не удовлетворяет ни нас, ни американцев. Об этом президенты говорили, резких прорывов пока, наверное, трудно ожидать, но вместе с тем президенты продемонстрировали настрой на то, чтобы продолжать практическую работу, начать обсуждение весьма чувствительных вопросов, которые серьезно волнуют, в частности, Москву", - сказал Ушаков.

На вопрос, ожидает ли он наступления деэскалации двусторонних отношений, Ушаков сказал: "Мы посмотрим, как этот разговор будет реализован в конкретные действия, в конкретные шаги".

"Но я уже упомянул, что президент США говорил о возможных санкциях, а наш президент о том, что санкции для России вещь не новая, что они применяются достаточно длительное время, но никакого положительного эффекта ни для США, ни для России не дают", - сказал он.

Ушаков указал, что разговор двух лидеров был откровенным и имел деловой характер.

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"Если охарактеризовать разговор, то он был достаточно откровенный, имел деловой характер, но вместе с тем, было место для шуток, обмена комплиментами. То есть - нормальный разговор двух серьезных лидеров, когда обсуждаются серьезные вопросы, в ходе которого затрагиваются и щепетильные, и не только щепетильные вопросы", - сказал он журналистам.

У представителя Кремля также поинтересовались, что он имел в виду, говоря о том, что в ходе переговоров Путина и Байдена было время для шуток.

"По поводу шуток, то, когда серьезные умные люди разговаривают друг с другом, они иногда дают волю, чтобы облегчить какую-то длинную фразу, придав ей шуточный, более короткий характер, но от этого ситуация становится более понятной", - пояснил Ушаков.

Он уточнил, что "было несколько шуток, и они были очень уместными - и с американской стороны, плюс, естественно, наш президент умеет и любит действовать в таком плане".

Ушаков также рассказал, что "в ходе видеоконференции друг с другом общались исключительно два президента".

По словам Ушакова, переговоры длились ровно два часа.