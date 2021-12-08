Зеленский не повзрослел и не понимает ответственности перед мировыми лидерами, - Чийгоз

Президент Владимир Зеленский высказался с пафосом по поводу президента Турции Эрдогана.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Европейской Солидарности" Ахтем Чийгоз.

"Если отойти от эмоций, я бы сказал, что он не стал взрослым. Например, эта ситуация, когда он позволил себе высказаться, мягко говоря, эмоционально и с таким пафосом по Эрдогану", - пояснил парламентарий.

Чийгоз объяснил, что Эрдоган - очень серьезная личность, региональный лидер, а Турция - член НАТО и имеет очень серьезный вес в Альянсе.

"И в достаточно сложном регионе он сегодня поставил роль Турции на очень высокий уровень. Вокруг него есть такие серьезные, как мы это называем, конфликты, в которых участвует непосредственно Россия, где он сталкивается непосредственно с российской агрессией. Например, в Сирии. И на фоне этого говорить, что у тебя проходят за закрытыми дверями очень серьезные с ним переговоры…" - отметил нардеп.

Чийгоз сказал, что Зеленский совершенно не понимает своей ответственности перед мировыми лидерами.

"Ведь ты мог выразить свои мысли дежурными фразами, которые и так всем будут понятны на фоне отношений Турции и Украины и сотрудничества в плане вооружения. Сказать, что, мол, у нас, очень плодотворные тесные контакты, которым бы я не хотел навредить. И всем все было бы понятно", - подчеркнул нардеп.

Полный текст интервью с нардепом "ЕС" Ахтемом Чийгозом для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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