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Генсек ООН Гутерриш, сделавший третью прививку, пошел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19, - AFP

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Генсек ООН Гутерриш, сделавший третью прививку, пошел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19, - AFP
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш находится на изоляции из-за общения с больным COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом со ссылкой на собственные источники пишет AFP.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш будет находиться в изоляции несколько дней, поскольку во вторник контактировал с другим должностным лицом ООН, у которого был обнаружен COVID-19", - говорится в материале.

Отмечается, что 72-летний Гуттериш отменил свое участие во всех личных мероприятиях, запланированных на ближайшие несколько дней.

Напомним: Гуттериш несколько дней назад сделал третью COVID-прививку после того, как долго размышлял над целесообразностью этого, учитывая миллионы людей в мире, которые до сих пор не получили первую дозу.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Нагадаємо, Гуттеріш кілька днів тому зробив третє COVID-щеплення після того, як тривалий час роздумував над доцільністю цього, зважаючи на мільйони людей у світі, які досі не отримали першу дозу.
  • Підлога Маккартні
    Скорее решил шлангануть и петлянуть от работы
  • Дмитрий Иванченко c40eb5d4
    Напрашивается вывод: отмывание и зарабатывание сумасшедшего бабла во всемирном масштабе! И сделать из людей скот, поставив в стойло!
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