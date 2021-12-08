Генсек ООН Гутерриш, сделавший третью прививку, пошел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19, - AFP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш находится на изоляции из-за общения с больным COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом со ссылкой на собственные источники пишет AFP.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш будет находиться в изоляции несколько дней, поскольку во вторник контактировал с другим должностным лицом ООН, у которого был обнаружен COVID-19", - говорится в материале.

Отмечается, что 72-летний Гуттериш отменил свое участие во всех личных мероприятиях, запланированных на ближайшие несколько дней.

Напомним: Гуттериш несколько дней назад сделал третью COVID-прививку после того, как долго размышлял над целесообразностью этого, учитывая миллионы людей в мире, которые до сих пор не получили первую дозу.

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