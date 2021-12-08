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За "Большевик" внесено 1,4 млрд гривен

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За "Большевик" внесено 1,4 млрд гривен
Победитель конкурса приватизации "Большевика" заплатил деньги, отметила представитель инвесторов Джелебова.

Консорциум инвесторов, победивший в аукционе по продаже Первого киевского машиностроительного завода (экс-"Большевик"), внес 1,4 млрд грн за приобретенный актив.

О внесении средств сообщила Ольга Джелебова.

По ее словам, команды приступают к изучению территории и разработке концепции будущего проекта.

"Концепция находится в стадии детальной проработки и требует значительного времени и различных компетенций. Объект большой, непростой и нуждается в глубоком детальном изучении. Наша задача – создать здесь открытое, комфортное, современно обустроенное пространство для работы, досуга и проживания неподалеку от центра города", – заявила представитель консорциума.

По ее словам, инвестор готов выполнять условия сделки, несмотря на сложную и постоянно меняющуюся ситуацию в Украине и в мире.

"Мы готовы полностью выполнить взятые на себя инвестиционные обязательства и вкладываться в развитие проекта уже в ближайшее время, несмотря на непростую экономическую и политическую конъюнктуру в Украине и мире", – отметила Ольга Джелебова.

Как сообщалось, конкурс по приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, экс-"Большевик") состоялся 27 октября. Завод продан консорциуму инвесторов в составе компании UDP (Андрей Иванов) и "А Девелопмент (Алексей Баранов).

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  • Виктор Ле
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