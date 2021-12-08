С 9 декабря госслужащих без COVID-вакцинации отстранят от работы, - Ляшко. ВИДЕО

С 9 декабря непривитые от COVID-19 госслужащие, соцработники, работники стратегических предприятий будут отстранены от работы.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

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"С 9 декабря, то есть уже завтра, вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна. На этот раз речь о работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; работников учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений; работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства", - сказал Ляшко.

Министр отметил, что как только работник получил по крайней мере одну прививку против COVID-19, то оснований для отстранения или продолжения его отстранения от работы нет.

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По словам Ляшко, получение, по крайней мере, первой дозы не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае работник должен быть допущен на работу.