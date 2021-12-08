Путин накапливает войска у границ Украины из-за провала российской политики по Донбассу, - Хербст
Об этом заявил посол США в Украине в 2003-06 годах Джон Хербст во время онлайн-дискуссии Киевского Форума по безопасности и Атлантического Совета (Вашингтон), посвященной итогам телефонного разговора Президента США Джозефа Байдена с Владимиром Путиным, информирует Цензор.НЕТ.
"Путин это делает из-за того, что на Донбассе ничего не меняется, и его политика не достигла тех целей, которые ставила перед собой", - пояснил экс-посол.
Хербст отметил, что администрация США очень быстро, очень оперативно и эффективно ответила на это.
"Были и частные предупреждения, и официальные предупреждения, затем последовали публичные предупреждения. И были очень серьезные консультации со странами-союзниками", - добавил он.
В то же время, подчеркнул Хербст, сейчас существует поддержка со стороны Евросоюза по поводу санкций и их усиления, если Москва решит все-таки напасть на Украину еще раз.
Также экс-посол назвал спекуляциями разговоры о том, что США якобы намерены поддерживать хорошие отношения с Россией для противодействия Китаю.
"Я думаю, что те, кто говорит, что нужно мириться с Россией, не находят ответа в политикуме в Вашингтоне. Мы видим, что то, что говорили, что Байден даст какие-то заверения в красных линиях Путину, это не сбылось. ... Путин пытается нас запугать в смысле кибератак, а Украину в смысле накопления войск и военной техники", – сказал он.
Хербст подчеркнул, что США проводят последовательную политику по поводу российской агрессии и будут продолжать ее в дальнейшем.