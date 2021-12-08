Орбан в прощальном письме Меркель впервые назвал ситуацию на Донбассе "российско-украинской войной"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA.
"Мы вместе работали над тем, чтобы справиться с финансовым кризисом 2010 года, боролись за Европейский Союз и беспомощно наблюдали начало трагической для Европы российско-украинской войны", - цитирует пресс-служба венгерского правительства обращение Орбана в Меркель.
То, что в письме канцлеру премьер впервые использовал термин "российско-украинская война" отметило издание Infopost. Там рассказали, что начиная с 2014 года, Орбан ни разу в публичных высказываниях не называл так ситуацию на Донбассе.
Кроме того, подобную формулировку не часто можно встретить и во время выступлений венгерских политиков или лидеров страны. Даже самые либеральные и западные медиа чаще всего используют слова "конфликт на Донбассе", "конфликт на востоке Украины", и как максимум "российско-украинский конфликт".