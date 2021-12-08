Печерский суд разрешил задержать экс-министра энергетики Демчишина

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина.

Соответствующее постановление суда от 25 ноября 2021 года было обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ходатайство – удовлетворить. Предоставить разрешение на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанное на основании определения следственного судьи лицо не позднее 36 часов с момента задержания должно быть освобождено или доставлено к следственному судье, суду, постановившему определение о разрешении на его задержание с целью привода", - указывается в постановлении суда.

Постановление остается действительным в течение шести месяцев с даты принятия.

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В тексте постановления не указывается имя подозреваемого, однако отмечается, что 2 декабря 2014 года он вступил в должность министра энергетики и угольной промышленности Украины.

Отмечается, что Демчишину были отправлены уведомления о подозрении путем вручения сообщения жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства, вручения сообщения взрослому родственнику, а также направления его почтовой связью на последние известные адреса регистрации и проживания.

Кроме того, подозреваемый четыре раза вызывался на допрос к следователю, однако по вызову не явился.

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"Отсутствие подозреваемого по адресам регистрации и проживания, а также неявка к следователю для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве, свидетельствуют о сокрытии подозреваемого от органов досудебного расследования, прокурора и суда. Сторона обвинения указывает, что по состоянию на 19 ноября 2021 года местонахождение подозреваемого неизвестно, по информации оперативного подразделения и Государственной пограничной службы Украины подозреваемый находится за пределами Украины, не появляется без уважительных причин по вызову следователя, прокурора", - отмечается в постановлении суда.

Таким образом, учитывая, что Демчишин скрывается от органа досудебного расследования, следственный судья пришел к выводу о наличии правовых оснований для задержания подозреваемого с целью его повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 12 ноября правоохранители сообщили Демчишину о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации. Он занимал должность министра энергетики с декабря 2014 по апрель 2016 года. По информации Службы безопасности Украины, Демчишин в течение декабря 2014 - февраля 2015 выдал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях Украины, представителей террористических организаций "Л/ДНР".