В Кремле заявили, что Москва и Вашингтон планируют оперативно начать обсуждение "сложной конфронтационной ситуации"
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о действиях Москвы и Вашингтона после саммита главы России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру".
"Президенты договорились о том, что они назначат своих представителей, которые оперативно начнут обсуждение сложной конфронтационной ситуации, обсуждение вопросов стратегической безопасности на континенте", — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что когда точно это произойдет, пока неизвестно, однако главы государств имели в виду, что назначение представителей должно состояться оперативно.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису.
Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации в Украине.