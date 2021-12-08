ОП пока не комментирует переговоры Байдена и Путина: ждем разговора с президентом США, - Никифоров

Офис Президента Владимира Зеленского пока не комментирует разговор президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина и ждет разговора украинского и американского лидеров.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду"

"Реакция Офиса президента будет после разговора Зеленского с президентом США Байденом. Публичные коммюнике не отражают двух часов разговора, поэтому давайте все будет идти своим чередом – и когда получим информацию из первых уст, а не из коммюнике или через СМИ, тогда и будем реагировать".

Никифоров напомнил, что перед разговором Байдена и Путина Зеленскому звонил госсекретарь США Энтони Блинкен и "пробрифинговал о том, о чем пойдет речь во время разговора Байдена и Путина". Спикер Зеленского подчеркнул, что у "Украины есть полное доверие к ее партнерам".

Отвечая на вопрос, почему был перенесен разговор Байдена и Зеленского, о чем сообщали СМИ, Никифоров сказал, что никакого перенесения не было. Мол, была договоренность, что президенты Украины и США проговорят после разговора Байдена и Путина, этот разговор запланировали на 9 декабря.

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Когда именно состоится разговор Зеленского и Байдена и в каком формате – телефонного звонка или видеозвонка – пока неизвестно.