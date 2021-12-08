Новости • Агрессия России против Украины

Любое вторжение РФ в Украину будет стратегической ошибкой, придется заплатить реальную цену, - МИД Великобритании

4 28933
Любое вторжение РФ в Украину будет стратегической ошибкой, придется заплатить реальную цену, - МИД Великобритании
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия совершит стратегическую ошибку в случае вторжения в Украину, и за это Москве придется заплатить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Любое вторжение России в Украину будет стратегической ошибкой. Как сказал президент Байден, за это придется заплатить реальную цену", - сказала Трасс.

Глава МИД Великобритании выразила поддержку безопасности, обороне и энергетической независимости Украины. Трасс заявила, что позже в среду проведет встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Читайте также: России придется заплатить очень высокую цену, если войска РФ снова будут угрожать Украине, - Мишель

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Вольный Каменьщик
  • Алекс Ков
    Британці ви найкращі після штатів
  • Василь Довганенко 7230397a
    Які рішучі слова. От як би такі слова перетворювалися в новітні засоби ППО передані на умовах ленд-гізу Україні. Ціни б таким словам не було.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости