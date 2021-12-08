Новости

То, что разговор Байдена и Зеленского состоится завтра, означает, что истерии нет, - Корниенко

4 30341
То, что разговор Байдена и Зеленского состоится завтра, означает, что истерии нет, - Корниенко
Первый вице-спикер Александр Корниенко в том, что разговор президентов США и Украины состоится в четверг, видит сигнал, что нет срочности.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал сегодня на брифинге в Верховной Раде.

"А это значит, что нет той истерии, которую уже нагнетают российские и пророссийские СМИ в Украине. … Давайте сохранять "холодный разум". Он в дипломатических делах очень полезен", - подчеркнул Корниенко.

По словам первого вице-спикера, не нужно комментировать рабочий график президентов США и Украины.

"Президенты точно разберутся, когда им лучше пообщаться", – заверил он.

Также читайте: ОП пока не комментирует переговоры Байдена и Путина: ждем разговора с президентом США, - Никифоров

Нардеп обратил внимание, что главный стратегический партнер Украины – США продолжает поддерживать нашу страну.

"А что касается вопроса санкций по "Северному потоку-2", у них самих есть дискуссия внутри. Мы о ней знаем", - добавил политик.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Oljik
    Ти краще скажи, шо там з пуншом? Скільки заарештовано заколотників, яка застава у Ахметова і як потрачено мільярд?)))
  • MausMike
    Це означає шо нема у владі дорослих з ким можно говорити.
  • Пан Перець
    Ага, зайвий раз показують, де вони вас ваЗЕлінових мають, після вагнергейту,
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости