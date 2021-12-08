В тюрьмах и СИЗО в ОРДЛО незаконно содержат 30 женщин, подвергающихся пыткам, - Денисова

В тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины незаконно содержат 30 женщин, где они подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Фейсбук.

Омбудсмен отметила, что пятеро из них нуждаются в неотложной медицинской помощи из-за проблем со здоровьем.

Она добавила, что, в частности, гражданка Украины, учительница физики Наталья Шило, полгода незаконно удерживается в плену на оккупированной территории Донбасса. Ее подозревают в якобы "шпионаже в пользу Украины".

"Женщина была задержана в оккупированной Горловке 5 июня 2021 года, куда она приехала из Киева посетить пожилую мать. Лишь через 30 дней после задержания родным учительницы разрешили передать ей одежду и продукты. В настоящее время она находится в СИЗО-5 г. Донецка, - написала Денисова.



На фото Наталья Шило

Также омбудсмен отметила, что Наталья Шило – коренная жительница Горловки. После временной оккупации переехала в Харьков, где работала в школе и стала лауреатом городского конкурса "Учитель года – 2018" в номинации "Физика". Впоследствии Наталья переехала в Киев.

"Отмечаю необходимость давления на страну-оккупанта Россию для соблюдения прав незаконно заключенных граждан Украины и немедленного их освобождения", - подчеркнула Денисова.

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