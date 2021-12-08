Путин не изменит своих планов, пока Украина не станет членом ЕС и НАТО, - Яценюк

Любая неоднозначность позволяет Путину разыгрывать игру с Западом и пытаться разделить ЕС и США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-премьер-министр, глава Киевского Форума по безопасности Арсений Яценюк.

"Путин – не тот, кто будет рисовать красные линии. Западный мир и Украина будут устанавливать красные линии для Путина: никакой эскалации, никакой дальнейшей агрессии против Украины. Оставьте Украину в покое и верните Донецк, Луганск и Крым", – подчеркнул он.

По его словам, президент США Джо Байден "проделал отличную работу в плане консолидации общей позиции всех наших западных союзников".

Также экс-премьер отметил, что президент страны-агрессора пытается бросить вызов Западу и опробовать президентство Байдена, ведь "Путин пытается восстановить Советский Союз и захватить всю Украину".

В то же время, Яценюк добавил, что Путин не изменит свои планы, пока Украина не станет членом ЕС и НАТО.

Чрезвычайно важно сейчас, подчеркнул он, "не посылать Путину никаких смешанных сигналов": "Хочу еще раз повторить: мы никогда не сдадимся".

"Любая неоднозначность дает возможность Путину разыгрывать игру с нашими западными партнерами и пытаться разделить ЕС и США. Поэтому никаких разногласий между нашими позициями - Украины, Европейского Союза и Соединенных Штатов. ... Путин понимает только язык силы. Наша сила - в нашем единстве и в непреклонной поддержке территориальной целостности Украины. Наша сила - в решении наших западных партнеров предоставлять нам оборонное оружие. Наша сила в том, чтобы изложить Путину четкий план действий и показать, что произойдет, если Путин будет и дальше наращивать эскалацию и пытаться захватить Украину", – отметил Яценюк.

Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.

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