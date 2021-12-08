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Путин не изменит своих планов, пока Украина не станет членом ЕС и НАТО, - Яценюк

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Путин не изменит своих планов, пока Украина не станет членом ЕС и НАТО, - Яценюк
Любая неоднозначность позволяет Путину разыгрывать игру с Западом и пытаться разделить ЕС и США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-премьер-министр, глава Киевского Форума по безопасности Арсений Яценюк.

"Путин – не тот, кто будет рисовать красные линии. Западный мир и Украина будут устанавливать красные линии для Путина: никакой эскалации, никакой дальнейшей агрессии против Украины. Оставьте Украину в покое и верните Донецк, Луганск и Крым", – подчеркнул он.

По его словам, президент США Джо Байден "проделал отличную работу в плане консолидации общей позиции всех наших западных союзников".

Также экс-премьер отметил, что президент страны-агрессора пытается бросить вызов Западу и опробовать президентство Байдена, ведь "Путин пытается восстановить Советский Союз и захватить всю Украину".

В то же время, Яценюк добавил, что Путин не изменит свои планы, пока Украина не станет членом ЕС и НАТО.

Чрезвычайно важно сейчас, подчеркнул он, "не посылать Путину никаких смешанных сигналов": "Хочу еще раз повторить: мы никогда не сдадимся".

"Любая неоднозначность дает возможность Путину разыгрывать игру с нашими западными партнерами и пытаться разделить ЕС и США. Поэтому никаких разногласий между нашими позициями - Украины, Европейского Союза и Соединенных Штатов. ... Путин понимает только язык силы. Наша сила - в нашем единстве и в непреклонной поддержке территориальной целостности Украины. Наша сила - в решении наших западных партнеров предоставлять нам оборонное оружие. Наша сила в том, чтобы изложить Путину четкий план действий и показать, что произойдет, если Путин будет и дальше наращивать эскалацию и пытаться захватить Украину", – отметил Яценюк.

Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    А теперь серьезно. Почему Байден так откровенно игнорит Зеленского. Нет он с ним сотрудничает, раз украинцы его выбрали на демократических выборах. Но выдает ему самый необходимый минимум информации. И США пытаются защитить Украину с минимальным участием Зеленского.
    Дело тут даже не в истории с попыткой Зели вмешаться в американские выборы на стороне Трампа и не в истории с Хантером Байденом, и уголовном деле против самого Байдена. Думаю, как опытный политик, он отбросил личное, ходя осадок конечно остался.
    Вспомните хронологию последних событий. Месяц назад появляется информация от американской разведки, что Россия готовит широкомасштабное вторжение в Украину. Офис Президента и наша разведка заявляют, что все фигня, все в пределах нормы. Через неделю позиция Зе ОПы меняется и они признают - что да, угроза есть. Потом министр обороны Резников, предлагает пригласить в Украину инструкторов стран НАТО. А это сдерживающий фактор. Через неделю заявляет - никого не надо, мы сами справимся. И все это на фоне скандалов с Вагнергейтом, обменом Цемаха и данных западных разведок о российских кротах.
    Просто в Белом Доме подозревают, что наша позиция, озвученная Зеленским или Ермаком, или другим близким к Зеле лицом - уже не наша.
    @Oleg Helgiv
  • Чайка Київ
    Держскарбниця.
    Яценюк-     зі 108 тисяч, за 2014-1016, до 90 млрд гривень.
    Гройсман- з 90, за 2016-2019, млрд до 130 млрд гривень.
    Гончарук- зі 130 млрд, за 5 місяців, до 12 млрд гривень
    Шмигаль- ...
  • растуди
    Туреччина - не член ЄС, має територіальний конфлікт на Кіпрі, купує наступальне озброєння у рашки і є членом НАТО. Тобто, вміти треба, а не розводити руками
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