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ДТП с 13 погибшими под Черниговом: водителю грузовика сообщено о подозрении

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ДТП с 13 погибшими под Черниговом: водителю грузовика сообщено о подозрении
Продолжается досудебное расследование страшной аварии, в ходе которой 7 декабря неподалеку от Чернигова погибли 13 человек и 7 получили тяжелые травмы.

Об этом сообщил в фейсбуке руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня следователь по согласованию с прокурором вручил 44-летнему водителю грузовика уведомление о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3. ст. 286 УК Украины)", - отметил он.

Кроме того, глава облпрокуратуры пообещал, что по результатам следствия будет дана правовая оценка ВСЕМ без исключения обстоятельствам, приведшим к трагедии на дороге.

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Напомним, что 7 декабря около 8 утра в полицию поступило сообщение, что вблизи села Киселевка Черниговского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик.

На время работы полиции и аварийно-спасательных служб движение по автодороге перекрыли в обоих направлениях. Полиция перенаправила транспортные потоки на объездной путь через Городню и Сновск. Нормальное функционирование трассы было возобновлено вчера в 19:45 после завершения комплекса следственно-оперативных мероприятий.

ДТП с 13 погибшими под Черниговом: водителю грузовика сообщено о подозрении 01

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Топ комментарии

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Или убрали, при оформлении дтп, потому-что маршрутки обычно крышуют или копы или чиновники, могу конечно ошибаться.
  • Igor Ivanchenko
    накануне вроде была инфа что это водитель Спринтера вылетел на встречку
  • Воьлодимир Омельянов
    І ніякого співчуття про загибель тринадцяти людей від презедента,( до речі в любій нормальній краіні було б співчуття від керівництва),я вже не кажу що після цієі трагедіі мали б якіс висновки зроблені бути, що ім загиблі люди ,зламані долі для них головне збагачення себе і свого оточення ну і звісно близьких олігархів ,думають що вони вічні.
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