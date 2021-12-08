Коломойский вышел из состава наблюдательного совета "1+1"

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию переоформил пять лицензий ООО "ТРК "Студия 1+1".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа", такое решение регулятор принял на заседании 8 декабря.

Изменения касались выхода из состава наблюдательного совета канала "1+1" бенефициарного владельца Игоря Коломойского.

В феврале 2021 года Нацсовет проверил каналы группы "1+1" на наличие в структуре собственности супруги Виктора Медведчука и не нашел нарушений. Регулятор получил пояснения и документы по собственности от компании. Согласно этим данным, доля компании Bolvik Ventures LTD в структуре собственности "1+1" составляет 24,51%, и именно такая доля принадлежала Игорю Суркису.

Однако контролерами Bolvik Ventures LTD являются три физических лица: Игорь Суркис (с долей 33,34%), Леонид Ашкенази (с долей 33,33%) и Оксана Марченко (с долей 33,33%). Соответственно доля владения уставным капиталом каждого из физических лиц составляет по 8%, что не является существенным участием и не отражается в структуре собственности.

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