В Украине пашня занимает 57% страны - это больше, чем во всех других государствах Европы вместе, говорят специалисты

Пока активисты проводят показательные акции и блокируют работу промышленных предприятий, обвиняя их во всех экологических бедах, замалчивается реальная экологическая проблема в масштабах всей страны, жалуются профессиональные экологи. Речь идет о критической ситуации с разрушением почв сельхозназначения: ежегодно в Украине почти 500 млн тонн пахотных земель страдают от эрозии, что привело к снижению плодородия почвы на площади более 32 млн га. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"К сожалению, да. Это действительно реальность украинская, и не только украинская. Больше всего в Украине страдают от эрозии южные регионы-речь идет о ветровой эрозии. А центральные регионы больше страдают от водной эрозии и ветровой разом. Сейчас таких деградированных земель из-за эрозии около 13 млн.га. Они подвергаются водной и ветровой эрозии в Украине", – объясняет эксперт по землепользованию Михаил Амосов.

Остановить это гибельное для почв явление можно только очень резким сокращением масштабов распаханности, и как минимум вывести из оборота все склоны, а также стоит притинити розорюваність в долинах рек, говорят эксперты. Потому что только при таких условиях проблему со снижением плодородия можно будет решить.

Председатель ОО "Украинская природоохранная группа" Алексей Василюк отмечает:

"Мы второе государство в мире с конца в списке государств по уровню распаханности. То есть больше, чем наше государство, распахан лишь Бангладеш. И у нас на данном этапе пашня занимает 57% страны – это значительно больше фактически, чем во всех других государствах Европы вместе взятых".